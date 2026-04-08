Alias Group: «СЗ "Малюгина"» работает в соответствии с законами РФ

Октябрьский райсуд Краснодара принял к производству иск Генпрокуратуры об обращении в казну имущества экс-губернатора Ростовской области Владимира Чуба в рамках мероприятиях, проводимых на основании ФЗ2 от 03.12.2013 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Как писали СМИ, среди ответчиков указан, в частности, «Специализированный застройщик Малюгина» (входит в структуру Alias Group), претензии также якобы предъявлены краснодарскому застройщику Борису Юнанову. Однако, как пояснили в пресс-службе Alias Group, на данный момент ООО «СЗ "Малюгина"», равно как и Борис Юнанов, не получали никаких официальных документов по данному вопросу.

Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ

«Материалы дела нам не известны. Кроме того, в адрес компании не поступало ни повесток, ни копий искового заявления. Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все действующие проекты и бизнес-процессы реализуются в штатном режиме. Никаких взаимоотношений с бывшим руководителем Ростовской области компания не имеет»,— прокомментировали в Alias Group.

Как уточнили в пресс-службе, актив, о котором идет речь в публикациях СМИ как о спорном, был приобретен одной из входящих в Alias Group компаний в 2024 году у структур известного российского предпринимателя Сергея Кислова на рыночных и прозрачных условиях. На момент приобретения данный актив находился в собственности господина Кислова более 20 лет.

«Юридическая экспертиза, проведенная специалистами нашей компании, не выявила каких-либо нарушений права при приобретении данного актива господином Кисловым. О каких-либо возможных связях господина Кислова с бывшими должностными лицами Ростовской области нам ничего не известно. Также мы не располагаем никакой информацией о каких-либо вопросах со стороны прокуратуры к правомерности приватизации данного земельного участка (под Ростовским ипподромом), которая была завершена в 2001 году», — рассказали в Alias Group.

В пресс-службе также пояснили, что актив стал интересен компании в связи с тем, что генплан города предполагал перенос ипподрома на новую площадку и включение этой территории в зону перспективной застройки, в том числе жилой. В качестве одного из видов разрешенного использования данного участка в Правила землепользования и застройки была включена «Многоэтажная жилая застройка».