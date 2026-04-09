Отстающих учеников подтянут рабочей специальностью

Парламент Петербурга единогласно одобрил законопроект, который позволяет выпускникам девятых классов, не сдавшим экзамены успешно с первого раза, пройти за счет городского бюджета обучение по рабочим специальностям. По словам авторов инициативы, речь идет о плотниках, слесарях, пекарях, поварах и так далее — всего 14 профессий. Предполагается, что осваивать навыки бывшие школьники будут в отдельных группах на базе городских колледжей. Окончательно список организаций и специальностей определят в Смольном.

Депутаты петербургского парламента в первом чтении приняли законопроект, который наделяет правительство Петербурга правом предоставлять поддержку девятиклассникам, которые не сдали выпускные экзамены (ОГЭ) и не получили аттестат.

«Мы должны дать этим ребятам возможность не уйти на улицу и непонятно чем заниматься в течение года, а все-таки освоить профессию, которая им будет необходима по жизни»,— представил инициативу с трибуны Заксобрания Денис Четырбок («Единая Россия»).

По данным депутата, в 2025 году ОГЭ не сдали 562 школьника, из которых 269 человек и вовсе не были допущены к экзаменам. Ранее в пресс-службе городского комитета по образованию рассказывали, что в прошлом году из 55,6 тыс. выпускников итоговую аттестацию с первого раза не прошли 1,4% учащихся.

«Причины всегда разные: продолжительная болезнь, которая не позволила освоить программу, сложности в обучении. Комитет по образованию обязан делать все, чтобы до 18 лет ребята сдали ГИА и получили аттестат. Если ребенок к 18 годам не сдаст экзамены, то он не получит аттестат и ему будет выдана справка»,— добавил господин Четырбок.

Ирина Иванова (КПРФ) назвала закон «остро необходимым» и заявила, что его цель «обнулить количество подростков без образования и аттестата». Лидер фракции КПРФ поинтересовалась: «Будет ли создана какая-то специальная структура, чтобы учитывать таких детей? Мы должны создать структуру, которая не будет отлавливать, но хотя бы будет учитывать этих детей, которые уже не хотят сдавать экзамены. Есть совсем выпадающие личности, которых мы и заставить, с одной стороны, не можем, а с другой — надо, наверное, применить нашу политическую волю, чтобы дать детям образование».

Денис Четырбок такие формулировки не принял: «Не знаю насколько политическую волю надо применять. Может быть доброту, любовь, тепло все-таки?» Но Ирина Иванова настаивала, что без образования такие дети «выпадают из социальности».

Сейчас девятиклассники, которые не сдали один или два экзамена с первого раза, могут пересдать их в резервные дни и осенью. Если сдать ОГЭ вновь не получится, то придется ждать год. Этот год, как полагают власти, школьники и могут потратить на получение новой специальности.

Речь, по словам Дениса Четырбока, идет о 14 профессиях, среди которых пекари, повара, плотники, слесари. В списке, как пояснил депутат, профессии, по которым город ощущает нехватку специалистов и которые могут освоить дети такого возраста. Программа обучения рассчитана на год, проходить ее школьники будут на базе колледжа, но в отдельных группах. При этом, по словам парламентария, если после сдачи ОГЭ выпускники решат поступить в то же образовательное учреждение, то им зачтут пройденные предметы.

Окончательный перечень профессий, по которым будет вестись подготовка, и организаций, которые будут готовы взять молодых людей на обучение, а также порядок всего этого процесса определит Смольный. Финансировать образование новых кадров из числа бывших школьников будут из городского бюджета в рамках существующего финансирования.

Надежда Ярмула