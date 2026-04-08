Ежегодный спортивный праздник «СберПрайм - Зеленый марафон» в этом году состоится 30 мая. Забег охватит 60 российских городов от Владивостока до Калининграда. Ожидается, что мероприятие станет одним из самых массовых не только в России, но и в мире. В регионах «СберПрайм - Зеленый марафон» будет бесплатным. Все регистрационные взносы и добровольные пожертвования поступят в благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». Внести свой вклад в проект любой желающий может на платформе «СберВместе», участвовать в забеге для этого необязательно. По традиции, «Сбер» удвоит итоговую сумму, которая в этом году может стать рекордной. За прошлый год участники перечислили более 30 млн руб., а с учетом удвоения банка на поддержку детей направили свыше 60 млн руб.

Федеральная антимонопольная служба ожидает от группы «Русал» исполнения предупреждения, касающегося цен на алюминий для внутренних потребителей до конца апреля. Глава ФАС подчеркнул, что текущая практика ценообразования компании не соответствует приоритетам внутреннего рынка.

На Wildberries стали доступны товары из Эфиопии. Там наблюдается большой потенциал в развитии электронной торговли, поскольку это рынок с самым быстрым ростом в Восточной Африке, поддержкой цифровизации от государства и молодым населением, почти равным российскому.