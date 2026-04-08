Скончался уральский историк и археолог Алексей Зыков

На 66-м году жизни скончался старший научный сотрудник Центра археологии эпохи металла, кандидат исторических наук Алексей Зыков. Об этом сообщили в институте истории и археологии УрО РАН.

Алексей Зыков родился 24 сентября 1960 года. В 1983 году он окончил исторический факультет Уральского государственного университета имени А. М. Горького. Как отметили в институте, еще в студенческие годы его главным научным интересом стало средневековье Западной Сибири. В центре внимания исследователя находились черная металлургия и металлообработка, военное дело, проблемы культурогенеза, хронология и локальные периодизации.

Господин Зыков участвовал в археологических экспедициях на ключевых памятниках региона, среди которых Барсова Гора, Искер, Рачевское городище, Орбита и Шеркалы.

«Участвуя в этих исследованиях, он с завидной регулярностью превращал полученный материал в строго организованный, проработанный до мельчайших деталей источник. По количеству опубликованных им монографий, в том числе в соавторстве, он — один из лидеров среди археологов региона»,— добавили в институте.

В середине 1990-х совместно с археологом Сергеем Кокшаровым определил местоположение легендарной крепости хантов Эмдер, получившей прозвище «Сибирская Троя».

«Представленный в экспозиции музея макет Эмдера создан на основе научных реконструкций, выполненных при участии Алексея Зыкова. Археологические находки, полученные в ходе раскопок под его руководством, сегодня являются частью музейного собрания и наглядно отражают жизнь и культуру средневекового населения региона»,— отметили в музее города Нягань (ХМАО-Югра).

Прощание с Алексеем Павловичем Зыковым состоится 10 апреля в 12:30 в морге 14-й больницы (переулок Суворовский, 6).

