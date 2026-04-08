Для строительства моста в Ярославле будет изъято 26 участков в Заволжском районе

В Ярославле в зону строительства третьего моста через Волгу попадают 26 земельных участков и 22 объекта недвижимости в Заволжском районе. Имущество будет изъято, сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Дмитрий Сергеев на профильной комиссии муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«У нас определены все земельные участки, взаимодействие с собственниками организовано. Они были проинформированы, установлены сроки. Сейчас проводится актуализация рыночной стоимости данных объектов недвижимости»,— сказал господин Сергеев.

Он добавил, что на правом берегу Волги в районе Тормозного шоссе, где уже идут работы по возведению эстакады, было изъято восемь земельных участков, на которых было расположено шесть объектов недвижимости. По словам господина Сергеева, процедуры по изъятию проходят «гладко».

«Ъ-Ярославль» сообщал об отказе арбитражного суда в удовлетворении иска областного министерства дорожного хозяйства и транспорта к Минобороны РФ. Ярославское министерство просило передать в областную собственность участок площадью 12 тыс. кв. м в поселке Сокол, так как он нужен для строительства развязок и моста. Областное министерство считает, что суд отказал «по формальным причинам», сообщил Дмитрий Сергеев.

«Сейчас правительство области совместно с Минобороны будут организованы дополнительные переговоры по урегулированию данного вопроса. Будут определены точные границы необходимых земельных участков. Я думаю, вопрос будет решен положительно»,— прокомментировал замминистра.

Алла Чижова