В Ярославской области ожидается сильный ветер

В Ярославской области с вечера 8 апреля и до конца суток 9 апреля ожидается усиление северо-восточного ветра порывами 12-17 м/с. Об этом предупредили в региональном главном управлении МЧС.

В связи с усилением ветра возможны обрывы линий связи, нарушения в работе коммунальных систем и всех видов транспорта. Также прогнозируется вероятность увеличения случаев травматизма среди населения, обрушения аварийных крыш зданий и деревьев.

Алла Чижова