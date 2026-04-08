На пермской АЗС пройдут «Гусли-пати» и концерт балалаечника Андрея Кирякова

13 апреля на флагманской АЗС «ЛУКОЙЛ» в Перми, на шоссе Космонавтов, 318, стартует масштабная экологическая акция «Чисто. Весна!». В Перми экоакция будет приурочена к Году единства народов России и пройдет с национальным колоритом. С 11 до 13 часов уникальный формат «Гусли-пати» объединит большую фотозону и концертную площадку прямо на территории АЗС. Знаменитый балалаечник, участник федеральных ТВ-шоу Андрей Киряков исполнит современные хиты на трех балалайках одновременно. А еще клиенты АЗС получат редкую возможность услышать игру на сказочном русском инструменте – гуслях. Отдельные активности запланированы для детей. Взрослые смогут поучаствовать в лотерее и выиграть призы.

С 14 по 16 апреля каждый клиент АЗС «ЛУКОЙЛ» может внести свой вклад в посадку целого леса. Компания в честь своего 35-летия запустила по всей стране акцию «Создаем новый лес – 35 тысяч деревьев». Стать частью этого масштабного экологического движения можно очень просто: нужно зайти в мобильное приложение АЗС «ЛУКОЙЛ», совершить любую покупку на АЗС и оплатить посадку дерева в этом мобильном приложении. За доброе дело клиент получит 100% кешбэка баллами на карту лояльности.

ООО "Лукойл-Пермь"