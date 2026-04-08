Ярославский суд арестовал петербуржца, вытолкнувшего из вагона проводницу

Кировский районный суд Ярославля арестовал на два месяца 47-летнего жителя Санкт-Петербурга, который в конце марта вытолкнул из вагона проводницу на пути. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Инцидент произошел 30 марта на станции Поназырево в Костромской области во время остановки поезда «Челябинск — Санкт-Петербург». По данным СМИ, проводница отказалась выпустить пассажира из вагона для перекура, объяснив, что поезд стоял вне платформы и стоянка была короткой. Проводница в результате падения получила травмы, отметили в пресс-службе. Кроме того, по версии следствия, обвиняемый угрожал начальнику поезда убийством.

Жителя Санкт-Петербурга обвиняются в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ).

