Ярославна отсудила у пансионата 750 тысяч за смерть отца от COVID-19

Кировский районный суд Ярославля взыскал с пансионата 750 тыс. руб. в пользу местной жительницы, отец которой скончался после заражения COVID-19 на отдыхе. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд установил, что в апреле 2024 года истец заключила с пансионатом договор на предоставление для ее 72-летнего отца койко-места, оказание услуг проживания, санитарно-бытового и культурного обслуживания. За месячный отдых местная жительница заплатила 50 тыс. руб.

Однако в пансионате отец истца заразился коронавирусом и скончался. Как подчеркнули в прокуратуре, заражение произошло из-за необеспечения организацией безопасного пребывания в пансионате.

В суде местную жительницу поддержала прокуратура. Суд решил взыскать с пансионата расходы на проживание погибшего, его похороны, компенсацию морального вреда и штраф по закону о защите прав потребителей.

