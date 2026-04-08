В Новороссийске ожидаются дожди, гроза и усиление ветра

В Новороссийске ожидается ухудшение погодных условий до конца суток 8 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Согласно сведениям Краснодарского ЦГМС, местами в регионе ожидаются сильные дожди и дожди со снегом, ливни с грозой и градом, а также усиление ветра с порывами до 20 м/с.

Жителей Новороссийска призвали соблюдать меры безопасности, следить за сообщениями СМИ, радио и телевидения. На территории муниципалитета действует режим повышенной готовности из-за непогоды до 13 апреля, согласно постановлению мэрии.

София Моисеенко