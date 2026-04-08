Жителю Анапы грозит заключение за кражу 70 тысяч рублей

В Анапе 23-летний местный житель украл из чужой машины кошелек с наличными. Как сообщили в ОМВД города, инцидент произошел на одном из местных рынков.

Полицейские установили, что в начале апреля горожанин прибыл на рынок и оставил без внимания свой автомобиль, отправившись за покупками. Через некоторое время он обнаружил, что наличные деньги в размере 70 тыс. руб. пропали из салона машины.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что к краже мог быть причастен 23-летний анапчанин, который в это время находился неподалеку от рынка. По предварительной версии, воспользовавшись беспечностью хозяина авто, молодой человек проник в незакрытую машину и похитил денежные средства. В ходе обыска по месту жительства оперативники обнаружили неопровержимые улики, впоследствии подозреваемый дал признательные показания.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. В ОМВД Анапы заявили, что мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Ему избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

