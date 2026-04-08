В Северной Осетии подростка подозревают в обслуживании мошеннического SIM-бокса

Дело о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика (ч. 3 ст. 274.3 УК РФ) в отношении 17-летнего местного жителя возбуждено в Северной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Согласно версии следствия, обвиняемый с февраля по март текущего года во Владикавказет по указанию анонимных кураторов арендовал квартиру и за вознаграждение обеспечивал функционирование SIM-бокса. С его помощью телефонные мошенники обзванивали граждан России с целью хищения денег.

Подозреваемый заключен под стражу.

Наталья Шинкарева