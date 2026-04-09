Молоко завтрашнего дня

Якуб Закриев, генеральный директор компании «Логика молока» (ранее «Danone — Россия»), в авторской колонке для “Ъ” о том, как наука превращает йогурты в суперфуд, спортпит и антидепрессант.

Генеральный директор компании «Логика молока» Якуб Закриев

Фото: пресс-служба «Логика молока»

Фото: Фото: пресс-служба «Логика молока»

Разговор о молоке в публичном поле долгое время оставался удивительно плоским. С одной стороны — всем понятный «полезный продукт из детства» (но чем именно полезный, обыватель толком объяснить не может), с другой — бесконечные споры о жирности, лактозе и бесплодные поиски альтернатив. При этом в отрасли происходит куда более важный процесс, который остается за рамками общественного внимания: молочная отрасль за последние годы фактически интегрировалась с наукой о питании — с собственными исследованиями, технологическими платформами и повесткой, напрямую связанной со здоровьем человека.

Сегодня молочные продукты все чаще проектируются не как универсальная еда, а как функциональные и уже даже персонализированные решения. По оценкам международных аналитиков, рынок функционального питания растет на 4–5% в год и уже превышает $50 млрд. И на горизонте до 2036 года тренд сохранится. Ключевой сектор этого рынка принадлежит молочным продуктам.

Это отражает фундаментальный сдвиг: потребитель ждет от продукта не только вкуса (что, к слову, отдельное направление научной работы), но и осязаемого эффекта — будь то восстановление после нагрузки, контроль веса, поддержка общего самочувствия, здоровье костей в преклонном возрасте.

Тренд поддерживается множеством факторов: экономическими (дорогая медицина в развитых странах ставит перед людьми вопрос: «Как болеть меньше?», а следом второй вопрос: «Как еда может помочь мне болеть меньше?»), демографическими (старение население в развитых странах влечет за собой появление большего числа пожилых людей, для которых особенно важны вопросы здоровья), социальными (общий запрос на wellness*, физическое и психологическое благополучие). И молочная отрасль предлагает ответ на эти и многие другие, еще не заданные вопросы. Ключевая роль здесь у биотехнологий. Заквасочные культуры и пробиотики определяют не только вкус, но и функциональность продукта. Современные исследования показывают, что микробиом кишечника связан не только с пищеварением, но и с иммунными и нейроповеденческими процессами. То есть «молоко как лекарство от депрессии» — это вполне реально, и молочные компании по всему миру активно работают в этом направлении.

Главный трек, конечно, остается у физиологического комфорта человека. Глобальный рынок решений, связанных с изучением микробиома, а также коммерциализации этих технологий, растет и будет расти двузначными темпами. Именно поэтому молочная промышленность непрерывно работает с пробиотиками, создает продукты с таргетированным действием.

Параллельно молочная категория заходит на территорию спортивного и функционального питания. Высокобелковые продукты для спортсменов, решения для контроля веса, продукты без добавленного сахара, безлактозные альтернативы — все это формирует новую структуру спроса. Фактически молочные продукты становятся самым массовым и привычным форматом «повседневного функционального питания».

Но за этим сдвигом стоит не только наука сама по себе, а то, как компании научились с ней работать. В «Логике молока» в последние годы нам пришлось серьезно перестроить систему НИОКР: у нас собрана блестящая команда ученых, налажено тесное взаимодействие с ведущими российскими НИИ. Но система буксовала на старте: при предыдущих собственниках, ключевые направления работы в НИОКР, по сути, спускались компании сверху. То есть предлагались различные опции исследований, которые глобальная корпорация считала перспективными, и работа велась в этом русле.

Сегодня мы построили самостоятельную и независимую систему, которая позволяет нам своевременно выявлять интересующие нас тренды в НИОКР, веяния научной мысли, и иметь достаточный «запас прочности» по времени, чтобы мы не опоздали с нашими разработками и не оказались в хвосте индустрии.

Эта система опирается на несколько источников: регулярный мониторинг научных трендов, патентный анализ (ежегодно в мире регистрируются тысячи решений в foodtech**) и бенчмарк глобальных игроков и стартапов, прежде всего в Азии. Следующий шаг — форсайт: формирование карты перспективных направлений, где сходятся потребительский спрос и технологические возможности. При этом мы четко разделяем горизонты: два-три года для вывода продуктов на рынок и пять и более лет для создания собственных технологий.

Дальше — персонализация. Уже сегодня потребитель заинтересован в продуктах, учитывающих их индивидуальные особенности. В перспективе это приведет к появлению решений, основанных на данных о здоровье и образе жизни человека,— и молочная категория благодаря своей технологической гибкости может стать одной из первых, где это будет масштабировано.

Важно при этом сохранять научную строгость и точность: не каждый «функциональный» продукт реально обладает заявленным эффектом. Доверие к категории будет зависеть от доказательной базы. Что подталкивает и нас, и глобальных игроков к тесному взаимодействию с научными центрами и другими технологическими партнерами.

Молоко нового поколения — это уже не просто продукт, а инструмент управления качеством жизни. И вопрос сегодня должен стоять так: справится ли производитель с тем, чтобы оставаться на гребне прогресса, уметь быстро адаптировать, коммерциализировать и применять на производстве научные разработки. Именно от этого будет зависеть в том числе и бизнес-успех компаний.