Покусанную собаками трехлетнюю астраханку перевели из реанимации

Трехлетнюю астраханку, сбежавшую из детсада и покусанную собаками, перевели из реанимации в травматологическое отделение. Состояние ребенка стабилизировано, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Покусанную собаками астраханку перевели в травматологию

Покусанную собаками астраханку перевели в травматологию

По информации ведомства, девочка поступила в реанимационное отделение областной детской клинической больницы 7 апреля вечером в тяжелом состоянии. У ребенка были многочисленные укусы волосяной части головы, туловища, рук и ног. Внутренние органы повреждены не были. Сейчас пострадавшая находится в травматологии вместе с мамой. Рисков для жизни нет.

Ранее сообщалось, что ребенок самостоятельно покинул территорию детского сада в селе Черный Яр через открытую калитку. Воспитатель этого не увидела. Ребенок ушел в парк неподалеку, где на него набросились бродячие собаки. СК завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Марина Окорокова