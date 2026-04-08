Из Екатеринбурга запустят дополнительные электрички по пяти направлениям

С 11 апреля из Екатеринбурга запустят дополнительные поезда по ряду пригородных направлений, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). Кроме того с началом дачного сезона на маршрутах появятся новые остановки.

Так, с 11 апреля начнут курсировать:

№6521/6522 Екатеринбург-Пассажирский – Ревда (ежедневно);

№6620/6619 Екатеринбург-Пассажирский – Храмцовская (ежедневно);

№6441/6442 Екатеринбург-Пассажирский – Мурзинка (по выходным и праздничным дням);

№6482/6481 Екатеринбург-Пассажирский – Полевской (по выходным и праздничным дням).

Для удобства садоводов и дачников электрички будут делать дополнительные остановки на таких пунктах, как Плюсниха, Берлога, Вершина, Меркитасиха, Винокурово, Соснята, Писанец, Таволожки и других.

Кроме того, с 9 мая по 27 сентября по выходным и праздничным дням будет курсировать поезд №6591/6592 Дружинино – Михайловский Завод. С 22 мая запускается экспресс до природного парка «Оленьи ручьи». Поезд №7011/7012 Екатеринбург-Пассажирский – Михайловский Завод будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям до 25 октября.

Ранее сообщалось, что в период майских праздников будет увеличено количество поездов из Екатеринбурга в Москву и Санкт-Петербург.

Полина Бабинцева