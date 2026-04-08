Курорт «Мамисон» закрыл канатки и трассы из-за сильного ветра и снега

Горнолыжный курорт «Мамисон» в Северной Осетии временно приостановил работу канатных дорог и горнолыжных трасс из-за резкого ухудшения погодных условий, сообщается в официальном Telegramканале «Мамисон».

В администрации курорта сообщили, что скорость ветра в районе Зарамага и подъема на склоны превышает 15 м/с, а на трассах падает видимость практически до нуля изза снегопадов и вьюг. Такие параметры не соответствуют допустимым нормам эксплуатации подъемников, используемых на российских горнолыжных курортах, поэтому решено было полностью отключить канатные дороги до устойчивого улучшения погоды.

Подробные данные о погоде, которые приводит администрация «Мамисона» в своих официальных каналах, показывают, что в Калаке температура остается сравнительно мягкой — около 6°С, при ветре около 8 м/с, а в Зарамаге столбик термометра опускается практически до 0°С, а порывы ветра достигают 10–15 м/с. В условиях горного рельефа такие ветровые нагрузки и внесезонные снегопады создают повышенную опасность для гостей и персонала, поэтому техническое решение закрыть движение на трассах и остановить канатные дороги носит исключительно профилактический характер.

ВТРК «Мамисон» в зимнем сезоне 2025–2026 годов планировал обслужить не менее 30 тыс. туристов. В последние месяцы курорт уже неоднократно сталкивался с переносами открытия и кратковременными остановками работы изза аномальной погоды: в феврале 2026 года работа курорта останавливалась на две недели изза продолжительных снегопадов и шквалистого ветра, который в отдельные дни достигал 25 м/с. Подобные эпизоды показывают, что в высокогорных условиях курорта метеорологическая ситуация может резко меняться, а безопасность гостей остается приоритетом для управляющей компании.

Станислав Маслаков