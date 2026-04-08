В Рыбинске с 10 апреля изменятся схемы движения 13 маршрутов

В Рыбинске с 10 апреля автобусы будут двигаться в объезд Соборной площади и улицы Стоялой в связи со стартом капремонта теплосетей в зоне создания пешеходного центра. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

«С пятницы (10 апреля — прим. «Ъ-Ярославль») движение общественного транспорта прекратится по улице Крестовой на участке от улицы Стоялой до улицы Максима Горького и по улице Стоялой на участке от улицы Чкалова до Волжской набережной»,— сообщил зампред областного правительства и министр дорожного хозяйства и транспорта региона Роман Душко.

Изменения будут внесены в схемы движения 13 автобусных маршрутов. Маршруты №1, 2, 8т, 10, 10с поедут по улицам Крестовой, Луначарского, Герцена, Максима Горького и далее согласно схеме. Автобусы под номерами 3 и 33 — по улицам Максима Горького, Герцена, Луначарского, Крестовой и далее по своим схемам.

Автобусы маршрута №5 проследуют по улицам Пушкина, Герцена, Максима Горького и далее как всегда. Маршрут №29 проляжет через улицы Луначарского, Герцена, Максима Горького и далее как прежде, автобус № 15 при движении в прямом направлении проследует до конечной остановки «Улица Максима Горького». Развернется автобус через улицы Захарова — Орджоникидзе — Максима Горького.

Маршруты №8, 11 и 19 поедут от остановки «Улица Максима Горького» по улице Максима Горького, мосту, улицам Коллективизации, Костромской, Тарасова, Бадаева, по мосту, улице Максима Горького до конечной остановки.

Как уточнили в правительстве области, на измененных участках пути следования автобусов будут остановки. В администрации Рыбинска добавили, что расписание автобусов останется прежним. Представленные схемы движения являются временными. Городские власти прорабатывают новые, которые позволят максимально приблизить остановки к пешеходному центру.

«Планируется, что муниципальные автобусные маршруты будут двигаться по улицам Румянцевской и Ломоносова. Для этого необходимо сформировать остановочные площадки и поставить регулирующие знаки. Также в схему движения будут включены остановки в створе улиц Бульварной, Большой Казанской и у городского сквера»,— сообщил заместитель директора рыбинского департамента ЖКХ, транспорта и связи Сергей Селифонтов.

Алла Чижова