Уральского экс-схиигумена Сергия внесли в список террористов и экстремистов

Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, пишет «Ъ». Напомним, основатель Среднеуральского женского монастыря был признан виновным в склонении к самоубийству и возбуждении религиозной ненависти.

Николай Романов был задержан в декабре 2020 года в ходе штурма Среднеуральского женского монастыря. Следствие установило, что в своих проповедях он призывал последователей к суициду. До этого момента священнослужитель открыто конфликтовал с руководством Русской православной церкви, отказываясь соблюдать решения о закрытии храмов во время пандемии.

В 2021 году суд приговорил Николая Романова к трем годам и шести месяцам колонии общего режима по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (склонение к самоубийству), по ч. 3 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповедания) и по ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство). В 2023 году суд увеличил срок до семи лет (позднее срок сократили на месяц), признав бывшего священника виновным по еще одному уголовному делу — о возбуждении ненависти.

Обвинение утверждало, что еще в 2019 году схиигумен создал и возглавил преступную группу, которая возбуждала в гражданах неприязнь «к иудеям, католикам и мусульманам». В 2024 году экс-схиигумен просил президента РФ Владимира Путина о помиловании.