В Анапе начался ремонт арки на Центральном пляже

Власти Анапы продолжают подготовку города к курортному сезону. Как сообщила Светлана Маслова, специалисты начали ремонтировать арку на входе в Центральный пляж Анапы. Этот объект является одной из наиболее узнаваемых деталей города, подчеркнула мэр Анапы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

В настоящее время проводятся работы по благоустройству входной группы арки. В зимний период она местами разрушилась и потеряла прежней облик. Светлана Маслова заявила, что подрядчики зачистят поврежденные участки и проведут полное восстановление объекта.

В Анапе также осуществляется ремонт мемориалов, устраняются провалы на пешеходных дорожках и тротуарах. Мэрия решила усилить санитарную уборку в целях поддержания чистоты на улицах.

Летом в Анапе планируется открыть восемь галечных пляжей, их подготовка к сезону уже началась. До начала курортного сезона на побережье отсыпят дополнительный уровень песка после успешного эксперимента на участке пляжа в Витязево. В случае, если пробы грунта и воды будут соответствовать всем необходимым нормам, песчаные рекреационные территории также могут открыть для купания.

Кристина Мельникова