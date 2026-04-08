В Татарстане предложили ввести квоты при приеме на работу для участников СВО

В Татарстане работодателям с численностью более 200 сотрудников предложили ввести квоту в 1% от среднесписочного числа работников для участников специальной военной операции. Соответствующий проект закона находится на предварительной стадии рассмотрения.

При этом предусмотрены случаи освобождения от квоты — например, при сокращении штата или отсутствии подходящих кандидатов. Работодателей также обяжут отчитываться о выполнении квоты и взаимодействовать со службами занятости.

В Татарстане нововведение коснется 875 работодателей. В случае принятия закон может вступить в силу с 1 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Кировской области введут квоты на трудоустройство ветеранов СВО.

Анна Кайдалова