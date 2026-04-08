РФС начал акцию в поддержку пострадавших от наводнения в Дагестане

Российский футбольный союз (РФС) запустил благотворительную акцию «Сильные вместе» в поддержку жителей Дагестана, которых наводнение оставило без жилья и имущества, сообщила пресс-служба организации.

5 апреля 2026 года аномальные ливни второй раз за десять дней обрушились на республику: потоки воды разрушили дома в Махачкале и Дербенте, смыли автомобили, мосты и плотины, а в горах сели отрезали десятки населенных пунктов от внешнего мира. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что более 2000 волонтеров развернули 43 пункта гуманитарной помощи, а федеральные фонды уже собрали свыше 100 млн руб.

РФС совместно с Российской премьер-лигой (РПЛ), Футбольной национальной лигой (ФНЛ) и профессиональными клубами решил посвятить ближайшие матчи солидарности с пострадавшими. Команды выйдут в специальных футболках с надписью «Дагестан, мы с тобой» на всех играх FONBET-Кубка России, МИР РПЛ, Лиги PARI и LEON Второй лиги. Дикторы стадионов и телекомментаторы расскажут зрителям о масштабах бедствия и призовут жертвовать деньги на восстановление региона.

Акция стартовала 8 апреля 2026 года с матчей Кубка России, включая центральные поединки «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге и «Динамо» — «Краснодар» в Москве. В рамках программы «ДоброFON» организаторы рассчитают сумму пожертвований по числу зрителей на трибунах этих встреч и переведут средства Российскому Красному Кресту. На игре «Динамо» — «Краснодар» вручили чек на 2,5 млн руб., а в Петербурге запустили акцию «Доброматчи»: за каждое действие на стенде «ДоброFON» и каждый лот на благотворительном аукционе деньги уйдут в фонд помощи. Клубы и лиги сами определяют объем и формат своей поддержки — кто-то выделит деньги, кто-то организует сборы среди болельщиков.

Президент РФС Александр Дюков заявил, что футбол объединяет страну в трудную минуту: «Мы хотим показать, что за Дагестан переживает вся Россия. Финансовая помощь важна, но моральная поддержка не менее ценна». Вице-премьер Дагестана Будун Будунов поблагодарил РФС за оперативность: «Эта акция — знак единства футбольной России. Она придаст силы пострадавшим». РФС призвал всех спортсменов и фанатов присоединиться к сбору средств.

Станислав Маслаков