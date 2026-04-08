Бастрыкин взял на контроль конфликт вокруг базы отдыха в СНТ под Энгельсом

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал от руководителя саратовского следственного управления Дмитрия Костина должить о конфликте жителей СНТ «Текстильщик» в Энгельсском районе с владельцем базы отдыха. На ситуацию обратили внимание в СМИ и соцсетях после видеообращения дачников, сообщили в информцентре ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Окорокова Фото: Марина Окорокова

По словам местных жителей, собственник комплекса незаконно использует участки для садоводства в коммерческих целях. Постояльцы, как утверждают дачники, регулярно шумят и нарушают порядок. Кроме того, отсутствие ливневки или септика привело к сбросу сточных вод в реку, а доступ к береговой линии для местных оказался перекрыт.

Предприниматель перекрыл проезд к домам после ремонта дороги и требует деньги возместить расходы. Ранее, по данным обратившихся, владелец базы избил работника службы охраны.

Саратовское управление СК уже организовало проверку по статье о самоуправстве (ст. 330 УК РФ). Параллельно МВД расследует дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Господин Бастрыкин потребовал принять меры, чтобы полиция передала уголовное дело производство СК. Центральный аппарат ведомства взял ситуацию на контроль.

Нина Шевченко