С начала 2026 года управляющие организации Прикамья оштрафовали на 10 млн рублей за допущенные нарушения

С начала 2026 года в инспекцию государственного жилищного надзора (ИГЖН) в Пермском крае поступило 7,5 тыс. обращений и жалоб граждан, связанных с эксплуатацией и управлением многоквартирными домами. Об этом сообщает пресс-служба ИГЖН.

Наибольшее количество жалоб касалось некачественного содержания общего имущества в многоквартирных домах и предоставления коммунальных услуг — 5,8 тыс., управления жилищным фондом — 2,6 тыс., начисления размера платы за услуги ЖКХ — 2,4 тыс. Чаще всего жители Перми жаловались на ООО «УК “Владимирский”», ООО «УК “Территория качества”», ООО «УК “РемОЗ”», ООО «Профком», ООО «Набережная», ООО «Перминвестремстрой», ООО «УК “Единый город”», ООО «УК “Вместе”», ООО «Фидуция», ТСЖ «Орбита», ТСЖ «Революции, 16», ТСЖ «КИМ, 63», ТСЖ «Нефтяник», ТСЖ «Хабаровская, 56».

По итогам рассмотрения жалоб и проверок ИГЖН к административной ответственности привлечены юридические и должностные лица на общую сумму свыше 10 млн руб.