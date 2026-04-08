Представлена концепция будущего квартала в центре Перми

Председатель комитета по развитию инфраструктуры краевого заксобрания, внештатный советник губернатора по строительству Павел Черепанов в своем телеграм-канале опубликовал концепцию обновления квартала №137 (ограничен улицами Луначарского, Пушкина, Куйбышева и Комсомольским проспектом), где раньше располагалось незавершенное здание с портретом поэта Сергея Есенина. «Связь современных решений и исторической стилистики позволит создать многофункциональный, общедоступный квартал, который преобразит центр города»,— отметил господин Черепанов. По его словам, «важно, чтобы инвестор не просто построил жилье и социальные объекты, но и гармонично освоил пространство в соответствии с исторической средой города».

В социальные обязательства инвестора входят создание торговых галерей, спортивно-оздоровительного центра с бассейном длиной 25 м и детской поликлиники на 200 посещений в смену.

Напомним, что на территории площадью около 3,35 га в квартале №137, ограниченном улицами Луначарского, Пушкина, Куйбышева и Комсомольским проспектом, планируется построить жилье. Девелопер застройки — СЗ «Квартал №137» заключил с краевыми властями соглашение о КРТ. На прошлой неделе концепция проекта была рассмотрена на градостроительном совете.

