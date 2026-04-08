В Челябинске будут судить сотрудника торговой сети за получение подкупа

СУ СКР по Челябинской области завершило расследование по уголовному делу в отношении 38-летнего регионального управляющего по эксплуатации одной из федеральных торговых сетей. Его обвиняют в получении коммерческого подкупа и легализации средств, полученных преступным путем (ч. 8 ст. 204, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Установлено, что в 2024-2025 годах сотрудник сети получал от директора коммерческой организации денежные вознаграждения за заключение с компанией договоров на обслуживание магазинов. Ему успели передать 910 тыс. руб. коммерческого подкупа. Часть денег региональный управляющий вывел через счет ничего не подозревавшего знакомого. Всего сотрудник сети намеревался получить 1,5 млн руб., но его задержали оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону.

Материалы уголовного дела направлены в Тракторозаводский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска