Суд в Астрахани назначил жителю почти два года строгого режима за публикацию

Ленинский районный суд Астрахани 7 апреля вынес приговор местному жителю из-за повторной пропаганды символики экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Согласно релизу, в 2024 году фигурант разместил во «ВКонтакте» ролик с запрещенной атрибутикой, находясь у ТЦ «Ярмарка». В 2025 году его уже привлекали по ст. 20.3 КоАП за демонстрацию нацистской символики.

Мужчина не удалил запись — в октябре 2025-го она по-прежнему находилась в открытом доступе. Суд назначил наказание в виде одного года десяти месяцев колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу.

Нина Шевченко