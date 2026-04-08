Жилые дома на Анапском шоссе в Новороссийске остались без воды
В Новороссийске произошло аварийное отключение водоснабжения в многоквартирных домах на Анапском шоссе. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».
Подачу воды приостановили в связи с работами по устранению утечки на Анапском шоссе, 27. В настоящее время без воды находятся МКД на Анапском шоссе, 19-39 по нечетной стороне.
Восстановительные работы на сетях будут проводиться ориентировочно до 18:00. В «Водоканале» заявили, что подача водоснабжения будет восстановлена по окончании ремонтных мероприятий, чрезвычайная ситуация не прогнозируется.