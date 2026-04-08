Челябинца будут судить за стрельбу в водителя автобуса и его избиение

Прокуратура Советского района Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 43-летнего местного жителя. Его обвиняют в нападении на водителя автобуса и стрельбе в него — по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), п. «д», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, вечером 20 июня 2025 года пьяный челябинец вступил с водителем в конфликт. Опасаясь агрессии со стороны пассажира, последний встал на остановке «Научный институт» и вышел из транспортного средства. Тогда горожанин умышленно выстрелил в лицо собеседнику из неустановленного предмета. Также он несколько раз ударил водителя по голове и телу, продолжив избиение после его падения на землю. В итоге водителю пришлось заменить хрусталик глаза искусственной линзой, его зрение ухудшилось. Кроме того, лицо пострадавшего было обезображено.

Водитель подал иск о взыскании причиненного морального вреда в сумме 1 млн руб. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска