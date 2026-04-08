Мошенник обманул жительницу Новороссийска на 5 млн рублей

В Новороссийске женщина стала жертвой мошенника, который представился финансовым аналитиком по имени Поликарп. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города.

По данным полиции, жительница города познакомилась в интернете с человеком, который предложил ей вариант пассивного заработка на инвестициях. Женщина зарегистрировалась на инвестиционной платформе и создала криптокошелек, куда вложила первые 5 тыс. рублей.

Впоследствии горожанку начали склонять к регулярным пополнениям счета. Она оформила онлайн-кредиты и взяла деньги в долг у родственников. В общей сумме женщина лишилась более 5 млн руб.

Кристина Мельникова