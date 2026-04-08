«Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения пяти населенных пунктов в Югре

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции в Кондинском районе ХМАО-Югры. Энергообъект обеспечивает электроснабжение населенных пунктов Мулымья, Назарово, Ушья, Чантырья и Шаим, а также пригородного хозяйства «Агроника».



Специалисты выполнили ремонт ключевого оборудования питающего центра – двух силовых трансформаторов общей мощностью 20 МВА. Энергетики заменили термосигнализаторы и силикагель в термосифонных фильтрах, проверили электрическую прочность изоляции, а также отобрали пробы трансформаторного масла для анализа его эксплуатационных свойств. Также проведено техническое обслуживание 46 единиц основного и вспомогательного оборудования.

Благодаря поочередному выводу силовых установок в ремонт профилактические мероприятия прошли без ограничения электроснабжения потребителей.

