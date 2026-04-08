В КСП Башкирии констатировали тесные клетки и антисанитарию в собачьих приютах

Собаки в приютах содержатся в тесных клетках и в антисанитарных условиях, сообщает телеканал UTV со ссылкой на аудитора Контрольно-счетной палаты Башкирии Рахимьяна Гумерова. Господин Гумеров выступил на заседании, посвященном проблемам экологии.

По словам аудитора, в республике нет ни одного государственного приюта, а частных ежегодно становится меньше. В 2022 году было 29 частных приютов для собак, а к 2025 году их осталось 18.

По словам Рахимьяна Гумерова, основные нарушения — «несоблюдение требований ветеринарных норм и правил площади вольеров для содержания собак, невыполнение требований о содержании животных в карантинных помещениях и стационарах, в изолированных клетках, отсутствие площадок для выгула животных, отсутствие в автомобилях приспособлений, обеспечивающих безопасную транспортировку животных».

Майя Иванова