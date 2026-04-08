В Ульяновске ищут злоумышленника, застрелившего краснокнижного лебедя-шипуна
В Ульяновске полицейские ищут убийцу краснокнижного лебедя-шипуна. Инцидент произошел 6 апреля возле Шолмовского озера.
Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ
нашли мертвого лебедя-шипуна.
Мертвую птицу, занесенную в Красную книгу Ульяновской области, обнаружили местные жители. Вечером 6 апреля в соцсетях сообщалось о нескольких сильных хлопках со стороны Вырыпаевки. Скорее всего, это были выстрелы.
Обстоятельства инцидента изучают в полиции.