В Нальчике отремонтируют около 43 километров дорог в 2026 году

В 2026 году в Нальчике отремонтируют 43 км дорог. Об этом сообщил Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

Капитальный ремонт коснется 12 км дорог, проходящих через самые оживленные районы города: ул. Байсултанова, Калининградская, Пачева, Тарчокова, Руставели, Карашаева, Мазлоева, Абидова-Тепличная, Убыхская и Гоголя. Здесь заменят асфальтобетонное покрытие, установят ливневки и фонари, обустроят тротуары и расширят некоторые участки дорог.

Глава республики добавил, что в регионе началась трехлетняя программа по ремонту межквартальных проездов. По ней ежегодно будут обновляться не менее 20 км внутриквартальных второстепенных дорог.

В 2026 году отремонтируют около 30 км дорог в Кенже и Хасанье, в районах Стрелка, Горная и Александровка.

Наталья Белоштейн