«Локо» в четвертьфинале плей-офф МХЛ будет играть с командой из Бобруйска

«Локо» в четвертьфинальной серии плей-офф МХЛ будет играть с «Динамо-Шинником» из белорусского города Бобруйска. Соперник ярославской команды определился 7 апреля после победы над московским МХК «Динамо» в серии 1/8 финала.

Первый матч серии четвертьфинала пройдет в Ярославле 13 апреля, вторая игра состоится 14 апреля. 17 апреля серия продолжится в Бобруйске. Она продлится до трех побед одной из команд.

В регулярном чемпионате «Локо» и «Динамо-Шинник» встречались четыре раза. Все матчи остались за ярославской командой.

Алла Чижова