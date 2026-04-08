СК проверит жалобы жителей трех астраханских сел на отмену автобусного маршрута

В Астраханской области следствие проверит жалобы на транспортную доступность трех сел. Сообщение о нарушении прав жителей появилось в медиапространстве, сообщает региональный СУ СКР.

Жители трех астраханских сел не могут добраться до объектов социальной инфраструктуры

Фото: Нина Шевченко

Речь идет о селах Каралат, Чапаево и Парыгино Камызякского района. По данным следствия, в интернете распространилась информация о том, что жители этих населенных пунктов не могут добраться до объектов социальной инфраструктуры в связи с отменой маршрута общественного транспорта. Такое решение было принято уполномоченными органами в ноябре 2025 года.

По словам сельчан, обращения в различные инстанции не принесли результата. СК организовал процессуальную проверку, в рамках которой следователи установят все обстоятельства ситуации, а также дадут правовую оценку действиям (бездействию) лиц, ответственных за организацию транспортного обеспечения сел. Доклад по результатам будет представлен главе СКР Александру Бастрыкину.

Марина Окорокова