С начала 2025 года штат «Казанского электромеханического завода», производящего автогидроподъемники и пожарные автолестницы, сократился на 70%. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на генерального директора компании Алексея Алексеева.

С начала 2025 года «Казанский электромеханический завод» сократил 70% сотрудников

Фото: сайт Казанского электромеханического завода

По его словам, в 2025 году объемы производства упали на половину, а в первом квартале 2026 года загрузка упала уже на 70%. Сокращение сотрудников стало вынужденной мерой для сохранения производства и выполнения гарантийных обязательств.

По мнению руководства, сказались высокая ставка ЦБ и давление со стороны китайских производителей, чья продукция на 40% дешевле.

Завод продолжает работу, несмотря на уменьшение коллектива.

Анна Кайдалова