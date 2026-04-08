На Ставрополье протестируют шесть отечественных гибридов сахарной свеклы

В Ставропольском крае специалисты Россельхозцентра и Минсельхоза региона начали очередной этап испытаний отечественных гибридов сахарной свеклы, чтобы точнее определить, какие сорта подойдут местным почвам и климату, сообщили в ставропольском филиале Россельхозцентра.

В 2026 году демонстрационные посевы площадью 3 гектара заложили на полях ООО «Колхозплемзавод имени Чапаева» в Кочубеевском округе, где уже несколько лет хозяйство лидирует по урожайности и агротехнике свеклы. Поля выбрали не случайно: в этом округе тестируют гибриды с 2023 года, а в 2025м испытания шли на 4 гектарах в СПК «Колхоз „Родина“» Новоалександровского района, где отечественные сорта показали до 400 центнеров корнеплодов с гектара и подтвердили свою конкурентоспособность с импортными аналогами.

В 2026 году в новой волне экспериментов участвуют шесть отечественных гибридов: Корвет, Первомайский, ПСС100, Престиж от Первомайской станции (Краснодарский край) и Горизонт, Цунами от компании «Щелково Агрохим» с оригинатором «СоюзСемСвекла» (Воронежская область). Эти гибриды позиционируют как устойчивые к засухе и корневым гнилям, что критично для СевероКавказского региона, где в последние годы фиксируют аномальные летние засухи и резкие температурные скачки.

Сахарная свекла для России — стратегическая культура, обеспечивающая сырьевую базу для отечественного сахара и участвующая в формировании продовольственной безопасности страны. В Ставропольском крае под свеклу в 2025 году выделили более 60 тыс. га, из них уже свыше 40% занимают российские гибриды, что заставляет властей и Россельхозцентр системно тестируя новые сорта и демонстрируя их эффективность аграриям. В Кочубеевском и Новоалександровском округах хозяйства осваивают до 16 тыс. га свеклы, поэтому каждое процентное увеличение урожайности и сахаристости напрямую влияет на прибыль сахарных заводов и экспортный потенциал региона.

Во время вегетации команда Ставропольского филиала Россельхозцентра будет регулярно фиксировать развитие болезней и вредителей, отслеживать реакцию растений на засуху, промерзание и избыточную влажность. В 2025 году на демополях уже отмечали, что по большинству гибридов не зафиксировали массовых вспышек болезней, и растения долго сохраняли здоровый внешний вид за счет соблюдения агротехники и своевременных защитных обработок. После уборки специалисты сравнят урожайность и сахаристость трех гектаров новых гибридов с региональными средними показателями — около 380 центнеров корнеплодов с гектара при сахаристости порядка 18–19%, а также с результатами прошлогодних испытаний, где лидировали «Цунами» и «Престиж» с 401 и 397 центнерами с гектара.

По итогам тестирования руководство Ставропольского филиала Россельхозцентра планирует опубликовать рекомендации для хозяйств: какие гибриды стоит массово внедрять на 2027 год, а какие лучше использовать выборочно или в более щадящих условиях. Для региона это важно не только с точки зрения прибыли, но и как способ снижения зависимости от импортных семянсвеклы, которые в случае санкций и логистических сбоев могут резко подорожать или просто исчезнуть с рынка.

