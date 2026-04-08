Губернатор объяснил, зачем в Саратове отключают интернет

В Саратовской области мобильный интернет могут отключать не только из-за атак БПЛА. Об этом в региональном парламенте рассказал губернатор Роман Бусаргин.

Многие не понимают, зачем при угрозе БПЛА отключают мобильный интернет, отметил глава региона. «Никто не спорит, это неудобно и бьет по быту, — сказал Роман Бусаргин. — Но надо четко понимать: такие меры не просто так. Человеческая жизнь и безопасность важнее всего».

По его словам, если ради безопасности приходится терпеть сложности с доступом в интернет, значит, так надо. Тем более что на федеральном уровне уже стараются смягчить последствия: расширяют белые списки приложений, которые продолжают работать.

Ограничения интернета могут происходить не только из-за угрозы атаки дронов, но и из-за техногенных аварий, природных катаклизмов и других возможных ЧС, добавил глава региона. Каким образом отключения интерната обеспечивают безопасность, господин Бусаргин объяснять не стал.

Татьяна Смирнова