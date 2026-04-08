Бережливое производство в порту Тамань: в 2025 году сотрудники подали 1808 новых идей улучшения процессов

Сотрудники компании «ОТЭКО», оператора морских терминалов в порту Тамань, в 2025 году подали 1808 предложений по улучшению производственных процессов и повышению безопасности труда — на 73 больше, чем в 2024-м. Из них реализовано — 484, принято в работу — 117, находятся на доработке — 250, на рассмотрении — 187 идей. Такие итоги применения инструмента бережливого производства «Есть идея!» подвели на предприятии. Создатели всех реализованных инициатив получили вознаграждение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ОТЭКО Фото: пресс-служба ОТЭКО

Авторами максимального количества идей, принятых к исполнению, стали докер-механизатор навалочного терминала Владимир Рыльков с 15 из 28 внесенных предложений и сотрудник департамента железнодорожного транспорта Сергей Баранок с 21 из 23 предложенных идей.

«За три с половиной года действия программы "Есть идея!" наши сотрудники внесли 4905 предложений по различным улучшениям — это почти 4 идеи в день. Такой поток инициатив подчеркивает, что каждый не просто выполняет свои обязанности, а постоянно анализирует текущие процессы, ищет скрытые потери и предлагает эффективные решения для их устранения,— комментирует Сергей Торопов, заместитель генерального директора / операционный директор ОТЭКО.— Именно проявление хозяйственности на каждом участке позволяет коллективу выполнять все портовые операции более слаженно и результативно, а инициативным сотрудникам — получать вознаграждение за реализованные идеи».

Руководитель и специалисты службы эксплуатации флота Александр Щербина, Игорь Мусиенко, Павел Краснянский и Сергей Попучиев подметили, что при изменении схемы электроснабжения морских буксиров, когда они в ожидании швартовки балкеров находятся у причала, выходит существенная экономия затрат на дизельное топливо. По итогам 2025 года экономический эффект от реализации инициативы составил 6 млн 200 тыс. руб. и принес авторам приз за лучшую идею.

Производитель работ Владимир Ревенков предложил смонтировать щиты вдоль путей на станции разгрузки вагонов с минеральными удобрениями, заметив, что при открытии донных люков вагонов-хопперов часть груза высыпается за рельсы и не сразу попадает в бункер транспортного конвейера. Благодаря этой простой идее докеры исключили ненужные потери — сократили время на зачистку путей перед подачей следующей партии вагонов на разгрузку, а значит, ускорили сам процесс перевалки. Напомним, в январе—феврале специалисты навалочного терминала ОТЭКО погрузили на морские суда более 200 тыс. тонн минеральных удобрений. А внимание к мелочам принесло автору 3-е место в номинации «Лучшая идея в конкурсной теме».

Еще одну простую по своей сути, но эффективную идею предложил старший кладовщик Денис Рехтин. Он точно подметил, что многоуровневые стеллажи склада товарно-материальных ценностей будут под большей защитой от случайных повреждений карами-погрузчиками, если их опоры оборудовать резиновыми отбойниками. Материалом для них послужили фрагменты использованной конвейерной ленты. Хозяйский подход Дениса Рехтина дал вторую жизнь списанным расходным материалам, повысил безопасность работ на складе и принес автору денежное вознаграждение.

Лидер 2024 года по количеству призовых мест начальник сортировочной горки Артур Гергец в 2025 году предложил еще несколько эффективных идей. Одна из них стала лучшей по охране труда и промбезопасности на железнодорожном хозяйстве ОТЭКО и заключается в том, что в компьютерную программу управления сортировочной горкой был добавлен алгоритм звукового оповещения дежурного в случае выкатывания вагонов из сортировочного парка к «горбу» горки при сильном боковом ветре. Вероятность такого события действительно существовала, т. к. Таманский полуостров хорошо известен порывистыми ветрами более 10–13 метров в секунду.

Количество, а главное, степень проработки и актуальность вносимых предложений свидетельствуют о том, что сотрудники компании различных специальностей — от «офисных» до инженерных и рабочих профессий — считают «Есть идея!» действенным инструментом по повышению культуры производства.