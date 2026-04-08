Ярославским полицейским во время погони пришлось открыть огонь

В Ярославском округе инспекторы ДПС применили оружие для остановки автомобиля, которым управлял пьяный водитель без прав. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Фото: УМВД по Ярославской области

Ночью 8 апреля на улице Космонавтов полицейский подал водителю автомобиля Chevrolet Niva знак об остановке, однако тот проигнорировал его и попытался скрыться. Наряд ДПС начал преследование, в ходе которого требовал от водителя остановиться с помощью громкоговорящей установки.

Ввиду отсутствия реакции со стороны водителя полицейские сначала произвели предупредительный выстрел, а затем выстрелили по колесам машины. Автомобиль удалось остановить в деревне Алешково рядом с Красным Бором.

За рулем оказался 49-летний мужчина в состоянии опьянения. Прав на управление транспортным средством у него не было. Водителя задержали, в отношении него составили протоколы по четырем статьям КоАП РФ, в том числе за неповиновение законному требованию сотрудника полиции и управление в состоянии опьянения. Автомобиль помещен на спецстоянку.

Алла Чижова