Пермский завод пиломатериалов закончил год с убытком, но нарастил выручку

ООО «Красный Октябрь» опубликовало финансовые результаты за 2025 год. Как указано в Rusprofile, выручка компании за отчетный период достигла 5,2 млрд руб., что выше показателя предыдущего года на 33% (3,9 млрд руб.). Чистый убыток ООО составил 139,4 млн руб. Годом ранее «Красный Октябрь» демонстрировал прибыль в размере 22,3 млн руб. Себестоимость продаж выросла с 2,9 млрд до 4,4 млрд руб. По состоянию на конец 2025 года совокупные активы организации составили 11,9 млрд руб., что на 2,3% меньше, чем годом ранее.

Как пояснил «Ъ-Прикамье» гендиректор ООО «Красный Октябрь» Александр Суслопаров, выручка выросла в связи с запуском производства шпона и фанеры. По его словам, убыток компании получен с учетом того, что «курс рубля был очень высокий и пришлось оплачивать повышенные проценты по инвестиционному займу для нового производства». «Полагаю, что у нас не самый плохой результат в отрасли. Макроэкономические показатели сильно сказались на производствах, ориентированных на экспорт»,— подчеркнул господин Суслопаров.

«Красный Октябрь» является деревообрабатывающим предприятием полного цикла. Выпускает доски для деревообработки, строительства, черновых работ и хозяйственных нужд, а также топливные гранулы, дрова и прочую сопутствующую продукцию.

Ранее продукция «Красного Октября» поставлялась в 30 стран. Основной объем экспорта (25% — по данным на 2020 год) приходится на Китай, страны Бенилюкса (16%), Германию (14%) и Прибалтику (8%). В прошлом году Евросоюз ввел запрет на импорт лесной продукции из России. Правительство РФ, со своей стороны, также запретило вывозить из страны некоторые виды лесоматериалов в «государства, совершившие недружественные действия», среди которых — все страны ЕС, Украина, Великобритания, Исландия, США, Канада и другие.