В Новороссийске на две недели отключат горячую воду
Две котельные Новороссийска приостановят подачу горячего водоснабжения в связи с плановым ремонтом оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе АО «АТЭК».
По данным теплоснабжающей организации, с 16 по 30 апреля работы будут проводиться на котельной по улице Свободы, 1 в Цемдолине. Без горячей воды останутся многоквартирные дома по следующим адресам:
- ул. Видова, 153, 157, 163А, 163Б, 165, 167, 167Б, 169, 171, 173, 177, 179/108, 196, 196А
- ул. Свободы, 30А
- пер. Восточный, 16
- ул. Солнечная, 2, корпуса 1-4
С 15 до 29 апреля будет осуществляться ремонт котельной на улице Набережная, 35. Под отключение горячего водоснабжения попадают жилые дома:
- ул. Свердлова, 16, 16Б, 18А
- ул. Исаева, 4, 6
- ул. Суворовская, 2Б
В «АТЭК» пояснили, что ремонтные работы проводятся в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.