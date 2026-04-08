«Основная тенденция — рост интереса к проектам с низкой плотностью»

Столичный рынок премиальной недвижимости продолжает трансформироваться под влиянием запросов покупателей. Если еще несколько лет назад основными драйверами спроса были локация и вид из окна, то сегодня покупатели зачастую отдают предпочтение камерным проектам с невысокой этажностью и низкой плотностью застройки.

По данным аналитиков группы компаний Kalinka, к примеру, в пределах Садового кольца средняя плотность жилой застройки — 27 тыс. кв. м на гектар. В зоне от Садового кольца до Третьего транспортного кольца за счет высокой доли многоэтажного жилья — около 40 тыс. кв. м на гектар. А средняя плотность жилой застройки от Третьего кольца до МКАД — 33 тыс. м на гектар. Самая высокая плотность — в деловом квартале «Москва-Сити» — более 150 тыс. м на гектар.

Тем не менее основная тенденция последних двух лет связана с ростом интереса к проектам с низкой плотностью. По данным брокеров, наиболее комфортные показатели зафиксированы в районах за Третьим кольцом, где девелоперы располагают более крупными участками земли, позволяющими создавать полноценные жилые пространства с парками и прогулочными зонами.

По итогам первого квартала этого года брокеры выделили топ-3 района на первичном рынке премиум-класса Москвы, в которых зафиксирована самая низкая плотность застройки. Хорошево-Мневники, Покровское-Стрешнево и Раменки. В этих локациях средняя плотность застройки варьируется в диапазоне от 11 тыс. кв. м. до 18 тыс. кв. м на гектар. Низкая плотность застройки подразумевает меньшее количество квартир, что обеспечивает больше пространства для жителей и улучшает качество жизни. Но и, конечно, сказывается на стоимости.

Светлана Бардина