Может быть, вы тоже обратили внимание, что из обихода обсуждения автомобилей практически исчез термин «рулевое колесо». Потому что инструмент, с помощью которого мы рулим машиной, все меньше и меньше походит на круг. Особенно в этом преуспели, конечно же, китайские компании — тут вам рули и прямоугольные, и даже восьмиугольные. Дошло до того, что наличие обычного круглого руля в автомобиле выдается за некий уникальный в своем роде признак премиальности. Так было, например, год назад во время российской премьеры внедорожника Tank 400. На презентации так и говорили: «посмотрите, у нас круглый руль, это очень круто».

Справедливости ради надо сказать, что экспериментируют с формой этого главного для автомобиля органа управления не только марки из КНР. Компания Mercedes-Benz, например, неделю назад показала, как будет выглядеть штурвал обновленного электрического седана EQS. Это действительно уже никакой не руль в его привычном понимании — от кругляша звукового сигнала с изображением «мерседесовской» звезды в две стороны идут такие «хваталки», похожие на поручни в трамвае. Таким дизайнерским приемом Mercedes-Benz хотела подчеркнуть, что EQS станет первой моделью в линейке марки, у которой система управления будет осуществляться steer-by-wire, то есть «по проводам», без механической связи между рулем и колесами. Осталось только убедить покупателей этой машины в том, что автомобиль не станет вдруг неуправляемым, если у него сядет батарея или произойдет какой-то сбой в электросети.

Тут, кстати, можно вспомнить известный спор, что безопаснее — Boeing 737 или Airbus A320. У первого механическое управление. То есть штурвальная колонка соединена с рулевыми поверхностями с помощью тросов, тяг, качалок и так далее. И пилот, воздействуя на штурвал, может изменить траекторию движения даже обесточенного самолета. В кабине пилота Airbus лишь джойстики, сигналы с которых компьютер передает по проводам к рулевым механизмам. Вероятно, есть какая-то статистика происшествий, но это уже не наша тема.

Дмитрий Гронский