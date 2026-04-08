Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился в Управление ФАС по Татарстану в связи с политикой Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Остров-град Свияжск» по отношению к местным экскурсоводам. Об этом сообщила пресс-служба РСТ.

В ФАС Татарстана направили обращение из-за условий работы экскурсоводов в Свияжске

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

По словам экскурсоводов, музей заставляет их подписывать безальтернативный договор: в период высокого туристического сезона (с мая по сентябрь) гиды обязаны работать на заповедник семь дней в любое время по требованию музея, что приводит к потере дохода от других заказов и наказанию за отказ приостановкой аккредитации. После коллективного обращения требования изменили: гид должен либо отработать семь дней на музей-заповедник, либо провести 30 экскурсий любой турфирмы в течение года, но при этом музей по-прежнему сохраняет право вызывать экскурсоводов в любой момент.

В обращении РСТ указано, что положение договора противоречит Конституции и статье 421 ГК РФ (свобода заключения договора), а также ущемляет права экскурсоводов в условиях доминирования музея на локальном рынке.

