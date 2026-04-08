Генпрокуратура требует обратить в доход государства имущество семьи экс-председателя крайсуда

Генеральная прокуратура РФ направила в Октябрьский районный суд Краснодара иск об обращении в доход государства имущества членов семьи бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. Как следует из данных судебного делопроизводства, среди ответчиков указаны его дочь — судья Арбитражного суда Краснодарского края Анастасия Шепель, а также супруга — президент Нотариальной палаты Краснодарского края Галина Чернова.

Кроме того, в числе ответчиков по делу значатся Акоп Депонян, Елена Рязанская, Лариса Серикова и Геннадий Сидоренко. В качестве третьих лиц привлечены Екатерина Ламейкина и Нотариальная палата Краснодарского края.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 17 апреля.

