Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Историй про то, как аномальные холода влияли на спортивные состязания, множество. Но кто бы мог подумать, что это коснется фигуристов, причем в XXI веке, когда все турниры в этом виде спорта проходят на закрытых аренах. В 2011 году на чемпионате Европы по фигурному катанию в швейцарском Берне на ледовой арене не оказалось системы отопления. Нет, она не сломалась. Просто практичные швейцарцы решили, что включать прогрев нецелесообразно.

Представители Федерации на этот нюанс внимания не обратили, и турнир получился крайне странным. Болельщикам на трибунах выдавали шерстяные одеяла, а тем, кто все равно замерзал, просто рекомендовали одеваться теплее и чаще посещать многочисленные отапливаемые рестораны внутри сооружения. Когда грянул скандал, президент Международной федерации заявил, что фигурное катание — это зимний вид спорта, и извиняться за холод никто не будет. Как назло, зима в Швейцарии в тот год выдалась холодной, и внутри арены температура постоянно опускалась ниже нуля. Лед был настолько твердым, что любой сложный элемент превращался в испытание. Но спортсмены страдали не только от этого. В своих эффектных, но легких костюмах выступать им было непросто. Ведь для закрытых ледовых арок даже +10°C считается не самой комфортной температурой.

Серебряный призер турнира Алена Леонова спасалась нагревательным гелем для ног, который используют туристы и рыбаки. Многие девушки выходили на раскатку в пальто, а в зоне ожидания оценок кутались в шубы тренеров. Несмотря на это, организаторы отказывались включать даже те немногие обогреватели, которые имелись на арене. В общем, экономили по полной. В итоге бернский чемпионат вошел в историю как «самый холодный», а после турнира федерация ужесточила требования к аренам, и в договоре с организаторами появился пункт о комфортной температуре в ледовом дворце. Ну и, конечно, теперь о проведении крупных турниров по фигурному катанию Берн может даже не мечтать.

Владимир Осипов