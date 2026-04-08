Объем проектного финансирования застройщиков в Прикамье превысил 310 млрд рублей

К марту 2026 года в Пермском крае объем действующих кредитных договоров, привлеченных девелоперами для строительства жилья, составил 310,8 млрд руб. Об этом сообщает «Ъ-Волга-Урал» со ссылкой на данные ЦБ РФ. Всего объем проектного финансирования застройщиков в Приволжском федеральном округе (ПФО) вырос на 12,4% в годовом выражении и превысил 2 трлн руб. При этом задолженность достигла 842 млрд руб., увеличившись на 22%.

Наибольший объем действующих кредитных договоров для возведения жилья зафиксирован в Татарстане (713,9 млрд руб.), Башкортостане (266,8 млрд руб.), Нижегородской области (254,3 млрд руб.).