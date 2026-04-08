В Петербурге предложили регионам создавать спецпредприятия для школьного питания

Законодательное собрание Санкт-Петербурга одобрило в первом чтении проект федерального закона, который предусматривает возможность создания региональных государственных предприятий для организации школьного питания. Инициатива направлена на повышение качества питания в образовательных учреждениях. Сейчас эту функцию выполняют сами школы, которые либо закупают продукты, либо заключают контракты на поставку готовых блюд.

В Петербурге предлодили создавать специальные компании для организации питания в школах

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ В Петербурге предлодили создавать специальные компании для организации питания в школах

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В случае принятия закона у регионов появится дополнительный инструмент: они смогут выбирать между частными подрядчиками, школьными столовыми или специализированными государственными предприятиями.

«Введение такого единого механизма позволит ставить во главу угла качество питания, а не цену, как это происходит сейчас, когда учреждения либо закупают продукты, либо заключают договор на поставку готовой еды»,— заявил депутат Денис Четырбок.

По его словам, предлагаемые изменения не вводят обязательных требований, а лишь расширяют возможности субъектов РФ в выборе модели организации школьного питания.

Матвей Николаев