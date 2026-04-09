Суд отложил рассмотрение заявления ФНС о банкротстве прикамского завода

Арбитражный суд Пермского края отложил рассмотрение заявления Федеральной налоговой службы о признании ООО «Приволжский завод подшипников качения» несостоятельным. Следующее заседание по делу состоится 23 апреля, следует из определения суда. На момент подачи заявления в феврале текущего года общая сумма задолженности завода перед налоговым органом составляет 86,6 млн руб.

Целесообразность отложения судебного заседания суд объяснил необходимостью совершения дополнительных процессуальных действий.

ООО «Приволжский завод подшипников качения» было зарегистрировано в Перми в 2014 году. Годом основания завода считается 1998-й. По данным официального сайта, ПЗПК — международный производитель подшипников. Среди прочего занимается созданием шариковых, роликовых, сферических, прецизионных подшипников. Согласно Rusprofile, единственным владельцем компании числится Александр Горинов, он же является и гендиректором. В 2025 году общество снизило выручку на 61% — до 20 млн руб., и чистую прибыль на 99% — до 10 тыс. руб.